

Глава МИД Великобритании призвал Россию покинуть территории Грузии

17.03.2023 14:34





Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года. Об этом государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил в Тбилиси – на совместном с главой МИД Грузии брифинге.



«Полномасштабное вторжение России в Украину, ее полное игнорирование международного права для вас не удивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разлучает семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года».



Клеверли подчеркнул, что, как и в случае с украинцами, грузины имеют суверенное право решать будущее своей страны без вмешательства извне, «и мы это уважаем». По словам британского министра, именно поэтому Лондон поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси.



Глава Форин-офиса прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом вечером 16 марта. Он уже встретился с представителями гражданского сектора. В программе предстоящих встреч – переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Кроме того, Клеверли посетит линию оккупации Южной Осетии, где ознакомится с ситуацией на местах.



Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Грузию с 2016 года. Незадолго до приезда министра в правительстве Соединенного Королевства сообщили, что в ходе визита Джеймс Клеверли объявит об увеличении финансовой помощи Грузии перед лицом российской угрозы.





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