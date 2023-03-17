

Джеймс Клеверли: Мы приветствуем принципиальную поддержку Грузии в отношении Украины

17.03.2023 14:54





Мы приветствуем принципиальную поддержку Грузии в отношении нашего общего друга, Украины как в связи с санкциями против России, так и приема очень многих украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои семьи из-за российской агрессии, - об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на брифинге после встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



Что касается непосредственно Грузии, то британский политик еще раз выразил полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и призвал Россию выполнить свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года.



«Вторжение России в Грузию 2008 году, пребывание в Южной Осетии и Абхазии вызвало очень глубокие человеческие страдания, разделило страну, разделило семьи, ограничило доступ к земле предков и святым религиозным местам. Мы продолжаем непрерывно поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года. Мы приветствуем принципиальную поддержку Грузии в отношении нашего общего друга, Украины как в связи с санкциями в отношении России, так и приема очень многих украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои семьи из-за российской агрессии», - заявил глава МИД Великобритании.



Джеймс Клеверли также коснулся вопроса, связанного с европейским выбором Грузии, и отметил, что «так же, как и в Украине, право населения Грузии - определять свое будущее и судьбу независимо от внешнего вмешательства».



«Это право должно быть защищено. Поэтому мы очень тесно работаем с вами, чтобы усилить вашу устойчивость к российскому вмешательству», — сказал министр иностранных дел Великобритании.



Кроме того, он поблагодарил министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили за теплый прием и отметил, что Грузия является очень важным и ценным стратегическим партнером для Соединенного Королевства.



«Большое спасибо за такой теплый прием в Грузии. Недавно у меня была возможность принять вас в Лондоне, но это была первая возможность приехать в Грузию. Меня очень тепло встретили в вашей прекрасной стране. Грузия на протяжении долгого времени была очень важным и ценным стратегическим партнером Соединенного Королевства. Наши страны поддерживают очень крепкие отношения в течение последних 30 лет, с тех пор, как мы восстановили дипломатические отношения. Мы прошли длительный период с точки зрения двустороннего сотрудничества и максимально извлекли пользу из наших исторических связей. Я помню тогдашнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, помню ее визит в вашу страну, через 4 года произошел распад Советского Союза. Ваше желание и стремление к свободе и стремление к самоопределению было ясно и тогда, и сейчас еще сильнее», - сказал министр иностранных дел Великобритании.





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