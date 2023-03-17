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Джеймс Клеверли: Грузия предприняла очень большие шаги с точки зрения развития демократии
17.03.2023 15:01
Мы продолжаем поддерживать ваши евроатлантические устремления, - об этом заявил находящийся с официальным визитом в Грузии министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на совместном брифинге после встречи с Ильей Дарчиашвили в Министерстве иностранных дел.
По его словам, Великобритания является и останется твердым и непоколебимым другом Грузии.
«Сильное и единое НАТО жизненно важно для нашей безопасности в Европе и за ее пределами. Поэтому для Грузии в 2023 году разработан специально адаптированный пакет. В 2023 году посольство Великобритании вместе с посольством Румынии будет действовать в качестве контактного лица НАТО в Грузии. Наше двустороннее оборонное сотрудничество выходит за рамки только военного сотрудничества и включает совместную работу в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией. Грузия предприняла очень большие шаги с точки зрения развития демократии после исторического визита Маргарет Тэтчер. Для того, чтобы укрепилась демократия и усилились демократические институты, призываю вас усилить ваши обязательства в связи со свободой СМИ, гражданским обществом и независимостью судебной системы. Мы являемся и останемся твердым и непоколебимым другом Грузии. Я рад находиться сегодня в Тбилиси. Ожидаю, что в будущем наши отношения достигнут еще более высокого уровня», — сказал Джеймс Клеверли.
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