

«TI-Georgia» призывает власти Грузии отказаться от практики сокрытия постановлений правительства

17.03.2023 15:36





По данным «Transparency International – Georgia» («Трансперенси Интернэшнл – Грузия»), в 2022 году правительство Грузии на 47 заседаниях обсудило 372 проекта постановлений, ни один из которых до сих пор не обнародован.



Документы невозможно получить даже путем запроса публичной информации — Администрация правительства Грузии не ответила ни на одно из 47 писем, отправленных «TI-Georgia» в прошлом году.



«Уже более двух лет правительство не считает себя подотчетным обществу и принимает решения в таком режиме. При таком подходе государство не только снижает к себе доверие, но и вызывает подозрение, что его целью может быть сокрытие проблемных решений.



40% прошлогодних постановлений (150 из 372) касались передачи государственного имущества конкретным лицам в различных формах, что несет коррупционный риск.



Этот риск подтверждается наличием выявленных в прошлом журналистами-расследователями случаев предполагаемой незаконной передачи государственного имущества», — говорится в заявлении «TI-Georgia».



Помимо того, что не публикуя постановления, правительство Грузии подает плохой пример другим общественным институтам, по мнению «TI-Georgia», правительство одновременно нарушает несколько правовых актов:



Статью Общего административного кодекса о доступе к публичной информации;

Регламент правительства о размещении на веб-сайте постановлений в течение максимум трех дней;

Постановление правительства о проактивной публикации информации.



«TI-Georgia» призывает Администрацию правительства отказаться от вредной практики сокрытия постановлений, соблюдать закон и публиковать все документы как на своем официальном сайте, так и в «Законодательном вестнике», а также выполнять все требования, предусмотренные в Законе о раскрытии публичной информации.



По данным НПО, после 26 сентября 2020 года правительство не публикует постановления на официальном сайте. На сегодняшний день на сайте «Законодательного вестника» можно найти только 7 постановлений, одобренных правительством.



Напомним, правительство Грузии собиралось принять закон «О прозрачности иностранного влияния». «Грузинская мечта» объяснила значимость принятия закона направленного против НПО и СМИ необходимостью прозрачности. В то время в парламентском большинстве не отрицали, что финансирование НПО и СМИ является прозрачным, но настаивали на создании общего реестра, поскольку «финансовый подсчет требует много времени и ресурсов».





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