

Самадашвили призвала парламентское большинство вернуться к выполнению требований Евросоюза

17.03.2023 17:44





«Мы видим, что сегодня работа власти и парламента полностью парализована. Парламента, который на этой неделе должен работать, например, над выполнением требований Евросоюза», — заявила член партии «Лело» Саломе Самадашвили.



Самадашвили призывает большинство вернуться к выполнению требований Евросоюза.



Вместе с тем, как отметила Самадашвили, Евросоюз ожидает от грузинских властей выполнения всех требований.



«Истина проста, Евросоюз ждет от властей Грузии развала судейского клана, судебной реформы, избирательной реформы, антикоррупционной реформы, выполнения всех требований, которые очень легко выполнить, если будет политическая воля.



Единственная политическая сила, которая сегодня способствует дестабилизации в стране, когда пытается перевести страну на другой путь, противоположного выбору грузинского народа, что наше будущее в Европе, это представитель российского оккупационного режима — «Грузинская мечта» и их союзник «Сила народа». С сегодняшнего дня единственным вопросом, который должен обсуждаться в парламенте, является выполнение требований ЕС. Партия «Лело» уже внесла в парламент множество инициатив в связи с этим. Хотим еще раз призвать большинство вернуться к выполнению требований Евросоюза, потому что без выполнения этих требований язык шантажа и лживой пропаганды не поможет вам снова обмануть грузинский народ, как будто «Грузинская мечта» сделала все, а страна все равно осталась без статуса», — заявила Самадашвили.







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