

В Грузии призвали ЮНЕСКО лишить депутата Элисо Болквадзе статуса посла мира

17.03.2023 18:26





«PEN Сenter Georgia» обратилась к ЮНЕСКО с призывом лишить депутата Парламента Грузии Элисо Болквадзе статуса посла мира, так как по мнению организации подписант российского законопроекта не заслуживает этого статуса.



В заявлении говорится, что Болквадзе является депутатом Парламента Грузии и в первом же чтении проголосовала за законопроект об «иноагентах», «тем самым предав свою Родину и свой народ».



«Пианистка Элисо Болквадзе является депутатом парламента Грузии с 2020 года. Она каждый день решает судьбы граждан Грузии, их настоящее и будущее. 7 марта она проголосовала за этот законопроект в первом же чтении, тем самым предав свою Родину, свой народ, всех граждан Грузии, которых в разные годы испытали на себе российскую агрессию; которые сначала были вынуждены покинуть свой дом в 1992-93 годах, а затем в 2008 году и стали беженцами в своей стране. Граждане Грузии в разное время в боях с российскими воинскими частями потеряли членов семьи — родителей, братьев и сестер, детей. Они пожертвовали самым главным — своей жизнью. Ущерб, который российское государство нанесло за эти годы, неизмерим.



За этим решением последовали массовые демонстрации в Тбилиси. В борьбе за европейское будущее Грузии пострадали многие граждане страны. В результате протестов второе чтение законопроекта было назначено в беспрецедентно короткие сроки, хотя Элисо Болквадзе даже во время этого обсуждения не голосовала против законопроекта.



Мы считаем, что Элисо Болквадзе, как политик и как деятель творчества, не заслуживает статуса Посла мира ЮНЕСКО (Artist for Peace), который она имеет с 2015 года под эгидой ЮНЕСКО.



Мы глубоко убеждены, что ее целью в этой роли должна быть забота о мирном, цивилизованном сосуществовании населения планеты, что полностью противоречит ее политической деятельности, и ярким доказательством этого является поддержка антигосударственного законопроекта, написанного в подражание врагу», — указано в обращении.





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