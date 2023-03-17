

Саакашвили разделяет инициативу Маргвелашвили

17.03.2023 19:13





Михеил Саакашвили выступил с заявлением, в котором указал, что наивно полагать, что добиться прогресса можно без проведения внеочередных выборов.



По словам Саакашвили, политикам должны больше верить в себя и в победу народа:



«Немного наивно, если кто-то думает, что можно добиться какого-либо прогресса без досрочных выборов или без переходного правительства национального согласия. Каждый день пребывания русских в парламентском большинстве очень опасно для Грузии. Политикам нужно больше веры в себя и в победу народа», — пишет Саакашвили.



По словам экс-президента, главная задача Иванишвили сейчас — отвлечь внимание от внеочередных выборов на другие темы. При этом Саакашвили отметил, что разделяет позицию Георгия Маргвелашвили:



«Нам всем нужен диалог, прислушаться [друг к другу], взаимосогласие. Большинство депутатов Европарламента прямо указали, что внеочередные выборы — единственный выход. Мы не должны забывать, что мы находимся в очень опасной геополитической среде. Поэтому мы должны быть более организованными и гибкими, чем наш оппонент, и люди не должны упускать инициативу», — указывает Саакашвили.



По словам экс-президента, он не планирует участвовать в грузинской политике, поэтому не претендует на то, что владеет точным рецептом, того как это должно происходить:



«Но сейчас точно не время для политических обзоров — нам всем нужно постоянно искать решение, и мы его найдем, раньше, чем думаем. Нам определенно нужен координационный совет. Пусть помнят все, что олигарх выбрал лагерь проигравших в лице России, и это тоже укрепляет позиции народа и ускоряет его победу», — считает политик.



В случае проведения внеочередных парламентских выборов до 2024 года, они должны будут проходить по старому, смешанному принципу, что означает избрание по пропорциональной и мажоритарной системе с соотношением 120/30 и естественным порогом.



После того как 29 июня 2020 года избирательные реформы были одобрены парламентом Грузии избирательная система была изменена на полное пропорциональное представительство по партийным спискам без избирательного порога.



Что заявил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Я бы не хотел, чтобы это была революция, но я хотел бы, чтобы это были досрочные выборы и смена власти путем досрочных выборов, — сказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулу Фатулаеву, отвечая на вопрос: «Можно ли сказать, что в Грузии начинается новая революция?». По словам Маргвелашвили, власть должна получить новую легитимацию посредством выборов, иначе будет постоянная напряженность.



«Может ли править партия, политики, которые настолько управляемы в ручном режиме, что в них не верят с сегодняшнего дня по завтра, тем более в течении полугода или года. Нет, я не доверяю вам в круглосуточном режиме. Это уже пик делегитимации. Поэтому новая легитимация власти должна произойти через выборы, другой формы легитимации политической партии или политического лидера в демократическом обществе нет, иначе будет постоянное напряжение», — сказал Георгий Маргвелашвили.





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