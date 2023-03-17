

Джеймс Клеверли - Мы хотим поддерживать свободные СМИ, хотим поддерживать Грузию в сохранении независимости институтов

17.03.2023 20:19





Мы знаем, что есть кибератаки и хотим помочь Грузии защититься от кибератак. Мы знаем, что имели место манипуляции общественным мнением, также были попытки отяготить политическую обстановку в Грузии и, конечно же, было большое количество пропаганды, исходя из этого, мы хотим поддерживать свободные СМИ, мы хотим оказать поддержку Грузии в сохранении ее независимых институтов, - об этом заявил находящийся с визитом в Грузии министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, говоря в ходе встречи с представителями СМИ о тех вызовах, для преодоления которых официальный Лондон выделил Грузии финансовую помощь.



По его словам, Великобритания ставит целью помочь Грузии в процессе интеграции в Евросоюз и НАТО и поддержании тесных отношений с этими организациями.



«Только что вернулся из места, где видел общество, которое разделено надвое. С одной стороны ущелья российские войска, так что мы можем увидеть физическое представительство российской армии здесь, в Грузии. Конечно, такого конфликта, как в прошлые годы, мы больше не видим, однако Грузия является мишенью гибридной атаки. Мы знаем, что есть кибератаки и хотим помочь Грузии защититься от кибератак. Мы знаем, что имели место манипуляции общественным мнением, также знаем, что были попытки отяготить политическую обстановку Грузии и, конечно же, было большое количество пропаганды. Исходя из этого, мы хотим поддерживать свободные медиа, хотим оказать поддержку Грузии в сохранении ее независимых институтов, планируем помочь ей защититься от кибератак, а также намерены продолжить помогать ей на пути поддержания тесных отношений с Европой, Евросоюзом и НАТО», - сказал первый дипломат Соединенного Королевства.



Он заострил внимание на важности независимости СМИ и отметил, что во время встречи с представителями власти упомянул медиа-свободу как признак уверенной в себе власти.



«Я обсудил значимость свободы СМИ, отметил, что это признак уверенной в себе власти и важная часть высокофункциональной демократии, чтобы у вас был конкурентный политический ландшафт, свободное, справедливое и открытое общество, что свобода СМИ важна. Это те вопросы, которые мы обсуждали. С моей стороны было бы не правильно комментировать дела конкретных лиц, но я отметил, что независимый суд, прозрачный правовой процесс – это то, к чему должно стремиться каждое государство, и Грузия тоже должна это поддерживать. Великобритания хочет видеть сильную, открытую, справедливую демократию в Грузии, которая все больше становится интегрированной со своими друзьями в масштабе Европе. Мы обсудили наилучшие пути, которыми должна действовать власть, чтобы способствовать интеграции в ЕС, НАТО и продолжить работу с Соединенным Королевством», - заявил Клеверли.





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