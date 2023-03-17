

Турция перестала обслуживать самолеты российских авиакомпаний - СМИ

17.03.2023 20:22





Турция отказалась обслуживать самолеты Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний, в том числе осуществлять их заправку. Решение приняло Министерство таможни и торговли страны после письма от Минторга США, сообщает портал AirportHaber.



Ограничения касаются семи российских авиаперевозчиков: «Аэрофлота», S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, «России» и «Ямала». Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, а также для воздушных судов, которые произведены в любой стране и состоят как минимум на 25% из комплектующих, изготовленных в США.



Теперь российские самолеты, вылетающие из Турции, вынуждены дозаправляться в Сочи. Отказ в обслуживании бортов в Стамбуле подтвердили источники «Коммерсанта» в двух авиакомпаниях, отметив, что работают над решением проблемы.





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