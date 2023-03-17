

Боррель: Ордер на арест Путина – только начало процесса привлечения России к ответственност

17.03.2023 22:48





Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ордер, выданный Международным уголовным судом на арест президента России Владимира Путина это только начало процесса по привлечению к ответственности всех виновных в совершении преступлений в Украине.



"Я только что узнал, что Международный криминальный суд выдал ордер на арест президента Путина за преступления войны – незаконную депортацию и вывоз детей из оккупированных территорий Украины в Россию. МУС заявил, что есть достаточно оснований считать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за эти преступления",- заявил Боррель.



Он подчеркнул, что тяжесть преступлений и заявление МУС "говорят сами за себя". "Это важное решение международного правосудия для людей Украины. ЕС всегда четко заявлял, что ответственные за начало незаконной, необоснованной и неспровоцированной войны агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности. Это только начало процесса привлечения к ответственности России и ее лидеров за преступления и зверства, которые они совершили в Украине", - добавил Боррель.



При этом он подчеркнул, что ЕС поддерживает работу МУС и его следователей. "Безнаказанности быть не может", - убежден он.





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