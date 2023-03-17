

Британия поможет МУС в его расследовании обвинений, выдвинутых против Путина

17.03.2023 23:37





Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб пообещал помочь Международному уголовному суду в Гааге в судебно-медицинской экспертизе и расследовании обвинений, выдвинутых против президента России Владимира Путина.



"Это будет, как я подозреваю, долгий процесс, но то же самое говорили о Югославии, о Руанде, и многие люди, ответственные за кровопролитие, в итоге оказались в суде", - сказал Доминик Рааб.



"Я думаю, в ближайшей перспективе президенту Путину будет трудно ездить по миру, поскольку многие страны, которые являются членами МУС, будут обязаны арестовать его".



"Но сейчас важно, чтобы те члены международного сообщества, которые поддерживают МУС, убедились в том, что суд имеет достаточную поддержку в расследовании, в криминалистической экспертизе, в опросе свидетелей, в техническом обеспечении. И это то, что мы будем делать здесь в Лондоне совместно с нашими голландскими коллегами и нашими партнерами по всему миру", - заявил министр юстиции Великобритании.





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