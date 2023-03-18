

Мамука Хазарадзе: «Грузинская мечта» сняла маску и идет открытая пропаганда российской политики

18.03.2023 11:42





Нужно объединить грузинское общество в критический момент и сейчас настал этот критический момент, - заявил один из лидеров партии «Лело» Мамука Хазарадзе в обширном интервью украинскому каналу FREEdom.



Хазарадзе рассказал о происходящих в Грузии событиях и коснулся отношений грузино-украинских отношений.



Как отметил Мамука Хазарадзе, грузинский народ стоит рядом с украинцами и поддерживает их борьбу за независимость и свободу.



«Сегодня мы видим, что «Грузинская мечта» сняла маску и идет открытая пропаганда российской политики. Очень печально и опасно, что молодые люди, получившие образование на Западе, превратились в российских пропагандистов в правительстве и парламенте и пропагандируют путинскую идеологию. Мы инициировали закон о люстрации, но сейчас этот закон уже не нужен, все и так понятно. Единственный выход - объединить демократические силы и готовиться к выборам. К власти должны прийти демократические силы, люди, которые хотят построить настоящую демократическую, свободную Грузию. Я говорил об объединении грузинского общества в критический момент, и вот этот критический момент настал, необходимо объединить грузинское общество», - заявил Мамука Хазарадзе, комментарии которого распространяет партия «Лело».





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