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Генпрокурор Украины - Мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать Путину руку
18.03.2023 11:45
Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого и за пределами России его могут арестовать, - так откликается генеральный прокурор Украины Андрей Костин на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина, предает «Украинская правда».
«Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей...
Это означает, что за пределами России [в странах, которые ратифицировали Римский статут] Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров.
Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», - написал Костина.
По словам Костина Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов - более 1000 страниц. Всего в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.
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