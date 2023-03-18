

Генпрокурор Украины - Мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать Путину руку

18.03.2023 11:45





Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого и за пределами России его могут арестовать, - так откликается генеральный прокурор Украины Андрей Костин на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина, предает «Украинская правда».



«Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей...



Это означает, что за пределами России [в странах, которые ратифицировали Римский статут] Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров.



Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», - написал Костина.



По словам Костина Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов - более 1000 страниц. Всего в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.





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