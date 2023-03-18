

Хабеишвили: Мир официально объявил Путина преступником

18.03.2023 11:46





Это сигнал для путинистских режимов, в том числе Бидзине Иванишвили, что становится еще ближе и реальнее санкцирование русского олигарха Бидзины Иванишвили. Хочу предупредить представителей «русской мечты» в Грузии, ваши политические дни сочтены, - об этом заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, откликаясь на выдачу Гаагским судом ордера на арест Владимира Путина.



«Хозяин Бидзины Иванишвили, признанный в мире террорист Путин, фактически заперт в Москве, это значит, что он больше не сможет контактировать с Европой, с цивилизованным миром, а если и соберется это сделать, его арестуют. Это конкретное решение, и мир теперь уже официально объявил его преступником. Путин больше не сможет выйти из Кремля и он заперт в Москве. Это сигнал путинистским режимам, в том числе Бидзине Иванишвили, что становится еще ближе и реальнее санкцирование русского олигарха Бидзины Иванишвили. Хочу предупредить представителей «русской мечты» в Грузии, ваши политические дни сочтены и перед историей Грузии и мировой историей вы будете осрамленными, опозоренными как главные путинисты и продолжение Кремля в Грузии», — сказал Хабеишвили.



Суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом говорится в пресс-релизе Международного уголовного суда в Гааге. В частности, по сообщению пресс-службы суда, II палата досудебного производства выдала ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.





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