

Манджгаладзе: Если из-за «Грузинской мечты» мы не сможем получить статус кандидата, нам следует выйти на улицу

18.03.2023 14:58





Я не стесняюсь, не боюсь и говорю прямо, если из-за «Грузинской мечты» мы не сможем получить статус кандидата, нам следует выйти на улицу и стоять там до тех пор, пока не будет досрочных выборов, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «Стратегия Агмашенебели» поддерживает то, чтобы «Грузинская мечта» как можно скорее была отстранена от власти.



«Досрочные выборы должны были состояться позавчера, вчера, сегодня и завтра. «Стратегия Агмашенебели» выступает за то, чтобы мы как можно скорее «Грузинская мечта» была отстранена от власти, и чтобы не продолжалось долго разрушение ими страны», - сказала Манджгаладзе.



Как считает оппозиционный политик, гражданам нужно просто объяснить, что статус кандидата важен для вступления в ЕС.



По словам депутата от «Стратегии Агмашенебели», он будет участвовать в любом формате, в любом собрании, если увидит механизм, который позволит мирным путем отстранить «Грузинскую мечту» от власти.



Кроме того, Манджгаладзе откликнулся на акцию, намеченную «Национальным движением» на 9 апреля.



В ответ на вопрос журналиста, присоединится ли он к этой акции, оппозиционный политик заявил, что политсовет «Стратегии Агмашенебели» не обсуждал эту тему.



Вместе с тем Манджгаладзе добавил, что не закомплексуется и кто бы ни наметил акцию на 9 апреля, он с удовольствием пойдет на любое мероприятие, запланированное на этот день.



По словам оппозиционного политика, в интересах власти, чтобы оппозиция не находила общий язык, чтобы была закомплексованной и разделенной на партии.



На вопрос журналиста о том, насколько важно объединение оппозиции, Манджгаладзе заявил, что слово «объединение» напрягает людей.



«Давайте, не будем говорить объединение. Мы сказали о координации, потому что, как видно, у нас согласие только по двум вопросам. Первый – это вопрос свободы Грузии, а второй – что Грузия должна быть членом ЕС. По этим двум вопросам необходима координация, по другим вопросам у оппозиции может быть своя позиция», - отметил Манджгаладзе.





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