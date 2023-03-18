

Деканоидзе: Решение Гаагского суда в отношении Путина — это, прежде всего, историческое решение

18.03.2023 14:59





По мнению одной из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, выдача Гаагским судом ордера на арест Путина означает, что он, как преступник, уже отвержен и изолирован.



Как заявила журналистам Хатия Деканоидзе, после решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в частности и в «Грузинской мечте», признано международным правом преступлением.



«Решение Гаагского суда в отношении Путина — это, прежде всего, историческое решение. С одной стороны, доказано, что в войне виновен Путин. С другой стороны, очень важно подчеркнуть то, что международное право работает. Выдача ордера на арест Путина означает, что он уже отвержен и изолирован как преступник, устроитель геноцида, в том числе в отношении украинских детей. Все всем преступлениям, совершенным Россией в Украине, придается разная правовая легитимация. Я также нахожу интересным сдерживающее и предупреждающее послание Европы Китаю.



Самое главное, ничто не может помешать победе Украины, потому что все нюансы, связанные с поставками оружия, устранены. Путин — военный преступник.



После решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в том числе я подразумеваю и «Грузинскую мечту», нелегитимно и признано международным правом



преступлением», - заявила Хатия Деканоидзе.





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