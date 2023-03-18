|
|
|
В Боржоми состоялась рабочая встреча представителей парламентского большинства и правительства Грузии
18.03.2023 19:53
В Боржоми состоялась рабочая встреча членов парламентского большинства и правительства Грузии.
По сообщению пресс-службы правящей партии «Грузинская мечта», во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, Генсек правящей партии Кахи Каладзе, Исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, члены большинства и Кабинета министров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна