

В Боржоми состоялась рабочая встреча представителей парламентского большинства и правительства Грузии

18.03.2023 19:53





В Боржоми состоялась рабочая встреча членов парламентского большинства и правительства Грузии.



По сообщению пресс-службы правящей партии «Грузинская мечта», во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, Генсек правящей партии Кахи Каладзе, Исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, члены большинства и Кабинета министров.





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