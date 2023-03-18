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Избирательная администрация начинает рабочие встречи с представителями СМИ в новом формате
18.03.2023 23:53
В целях информирования представителей СМИ и укрепления связи с ними избирательная администрация начинает рабочие встречи в новом формате.
Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, сегодня состоялась первая рабочая встреча с представителями СМИ.
«Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили рассказал о важности сотрудничества со СМИ и роли СМИ в процессе правильного информирования населения. Председатель ЦИК подробно проинформировал представителей СМИ о ходе подготовки к внеочередным/промежуточным выборам, которые состоятся 29 апреля. Как отметил Георгий Каландаришвили, в этом году ЦИК впервые будет широко использовать электронные технологии и в этом направлении повышение осведомленности избирателей и их информирование является приоритетом для избирательной администрации. Вторая часть встречи была посвящена вопросам, связанным с внедрением технологий и дискуссии, после чего представители СМИ приняли участие в имитационном голосовании с использованием электронных технологий и проверили на практике работу электронных избирательных технологий – аппаратов для верификации, голосования и подсчета голосов», - отмечается в информации, обнародованной ЦИК.
По сообщению ЦИК, представители СМИ также сказали о важности усиления коммуникации и информирования, отметив, что новый формат встреч будет способствовать правильному и своевременному информированию общества.
Во встрече со СМИ в новом формате приняли участие заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе, пресс-спикер и глава департамента стратегических коммуникаций.
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