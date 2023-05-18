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Премьер-министр Грузии провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом


18.05.2023   10:44


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По информации администрации правительства, премьер-министр поздравил президента Турции с успешным проведением выборов, с успехом, достигнутым в первом туре, а на парламентских выборах – с получением правящей партией большинства голосов.

«Премьер-министр подчеркнул персональную роль президента Эрдогана как в укреплении стратегического партнерства между Турцией и Грузией, так и в устойчивом и стабильном развитии региона путем поддержки совместных проектов международного характера, в которые включены Турция и Грузия.

Премьер-министр Грузии пожелал президенту Эрдогану успешного проведения второго тура президентских выборов», - говорится в информации.


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