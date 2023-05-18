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Фракцию «Национальное движение» покидает и депутат Бачуки Кардава
18.05.2023 10:45
Фракцию «Национальное движение» покидает и депутат Бачуки Кардава. По словам Кардава, на сегодняшнем фоне решение о выходе из фракции абсолютно адекватно, «особенно когда переход в независимый формат уже стоял в его политической повестке дня и руководство фракции знало об этом».
«Всю свою сознательную политическую деятельность я посвятил борьбе с теми, кто делает российское дело в этой стране. Я собираюсь продолжать в том же духе. Ни радикализм, ни бескомпромиссность никогда не были мне чужды в решающий момент. Сегодняшнее решение, которое завтра и послезавтра станет для общества яснее, не имело ничего общего с интересами «Грузинской мечты» и это очевиднее очевидного», - заявляет Бачуки Кардава.
Как он отметил, исходя из рекомендаций Совета Европы и на фоне продолжающихся переговоров о компромиссе в целом оппозиции с властями, ряд депутатов приняли участие в голосовании по кандидатам в члены Высшего совета юстиции.
«В числе голосовавших депутатов был и я, однако еще раз подчеркиваю, что никакой мотивации и интереса у меня не было, кроме того, что среди этих кандидатов было несколько приемлемых и много неприемлемых для «Мечты». Фактом также является то, что «Грузинская мечта» и так имеет большинство в Совете и это голосование не создало никаких бонусов в этом плане.
То, что последовало за этим фактом со стороны моих коллег, я не имею в виду эмоциональные оценки, делает невозможным наше сотрудничество в формате одной фракции на данном этапе, хотя я был и остаюсь активным сторонником того, что единство оппозиции имеет решающее значение в победе над «Грузинской мечтой», - заявил Бачуки Кардава.
В результате голосования, проведенного на пленарном заседании парламента Грузии, были заполнены три из 5 вакансий несудейских членов Высшего совета юстиции. Более 90 голосов получили Тристан Бенашвили (93 голоса), Георгий Гзобава (91 голос) и Зураб Гураспашвили (93 голоса) и, соответственно, они стали несудейскими членами Высшего совета юстиции.
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