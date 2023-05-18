

Давид Кезерашвили подал в суд на BBC за клевету по делу о “колл-центрах”

18.05.2023 10:46





Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили подал в суд на BBC.



Кезерашвили заявляет, что утверждения, сделанные в материале BBC, являются «крайне ложными», и с их стороны было очень безответственно пускать в эфир этот сюжет, который не имел под собой надлежащих оснований.



По словам Кезерашвили, после того, как BBC «опубликовала ложь», «грузинский режим продолжает использовать это как инструмент пропаганды», чтобы нанести ущерб его репутации как основателя критического телеканала «Формула» и защитника либеральных ценностей в Грузии.



«Сегодня я подал официальный иск против BBC. Обвинения, высказанные в сюжете BBC, являются грубой ложью. Я не имею ничего общего с Milton Group или каким-либо мошенничеством, связанным с колл-центрами. Против меня была и по сей день продолжается кампания притеснения, угроз и преследования со стороны нынешних властей. Было очень безответственно со стороны ВВС пускать в эфир этот сюжет, который не имел надлежащих оснований для выдвижения столь серьезных обвинений против меня.



После того, как BBC опубликовала эту ложь, грузинский режим продолжает использовать ее в качестве инструмента пропаганды в рамках своей долгой клеветнической кампании, направленной на то, чтобы очернить мою репутацию как основателя критического телеканала «Формула» и защитника либеральных ценностей в Грузии.



Эта фальшивая программа попала прямо в руки грузинского режима, который использует «надежность» ВВС, чтобы создать угрозу моей безопасности и безопасности моей семьи, не расследуя при этом свою роль в мошеннических «колл-центрах», выявленных рядом независимых журналистов в Грузии. Для защиты своей репутации я не отступлюсь от использования правовых мер против ВВС», - заявил Кезерашвили, чей комментарий распространяет «Формула».



BBC публикует фильм о мошеннической схеме т.н. колл-центров. В документальном фильме Давид Кезерашвили назван основателем многих колл-центров, находящихся в Грузии.



По информации BBC, большинство действующих в Грузии колл-центров располагались в здании Пиксель, и многие из них были основаны или зарегистрированы бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.



В фильме его называют «мистер оффшор».



Съемочная группа BBC присутствовала на спецоперации, проведенной грузинскими правоохранителями в офисе одного из колл-центров, где также присутствовали немецкие прокуроры. По словам журналиста, параллельно с упомянутой спецоперацией по всей Грузии было проведено еще 30 рейдов.



По данным издания, Кезерашвили был связующим звеном между другими упомянутыми в расследовании лицами, владеющими или управляющими мошенническими компаниями, — Давидом Тодуа, Михаилом Бенимини, Иосебом Мгеладзе, Рати Челидзе и Гурамом Гогешвили. Издание отмечает, что сейчас никаких документальных подтверждений связей между ними найти не удается, но приводит другие косвенные доказательства, например, личные связи.



Ранее BBC опубликовала статью-расследование мошеннической схемы на миллиард долларов.



В статье, посвященной в первую очередь мошенническому присвоению сбережений людей пенсионного возраста, одним из главных организаторов упоминается бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.





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