

Это сотрудничество с «Грузинской мечтой» — Бокучава о голосовании за членов Высшего совета юстиции

18.05.2023 10:48







По словам члена «Единого национального движения» Тины Бокучава, она не видит возможности продолжения сотрудничества с депутатами, входящими во фракцию ЕНД, поддержавших кандидатуры членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями.



Речь идет о 5 депутатах от оппозиции, которые, вероятно, проголосовали за кандидатов, поддерживаемых «Грузинской мечтой».



По словам Бокучава, сначала она узнала об именах упомянутых депутатов из СМИ, но затем «у нас была возможность посмотреть кадры». Он подтверждает, что речь идет о Нике Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростоме Чхеидзе, Бачуки Кардава и «еще одном человеке, не входящем во фракцию».



По данным СМИ, пятым проголосовавшим был Дилар Хабулиани, который не входит во фракцию ЕНД. Все остальные депутаты, перечисленные выше, входят во фракцию.



«Я не вижу, как сотрудничество может продолжаться в формате фракции. Мы примем решение по этому поводу… По таким принципиальным вопросам, как судебная система и европейское будущее нашей страны, совершенно недопустимы такие позиции, которые сегодня высказали эти люди. Это сотрудничество с «Грузинской мечтой». Чем это было вызвано, наверное, они сами об этом и расскажут», — сказала Бокучава журналистам.



На вопрос, будут ли эти люди исключены из фракции, Тина Бокучава ответила:



«Какие официальные решения будут приняты, будет решено [позже]».



Ее также спросили, проинформировали ли вышеупомянутые члены фракции о решении, которое они собираются принять в ходе голосования.



— «Нет, это естественно», — ответил Бокучава.



«Netgazeti» пытается связаться с депутатами от оппозиции, поддержавшими кандидатов, поддерживаемых «Грузинской мечтой». По словам Нато Чхеидзе, по этому вопросу будет проведен брифинг.





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