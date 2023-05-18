

Келли Дегнан: Важный вопрос, почему Путин сейчас делает предложения Грузии, ведь мы знаем, что Путин ничего не дает даром

18.05.2023 12:19





«Важные вопросы, почему Путин делает предложения Грузии именно сейчас, какую цену придется заплатить Грузии за прямые рейсы, отмену визового режима, потенциальное восстановление железнодорожной линии», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По словам Дегнан, эти вопросы важны, поскольку Путин ничего не дает даром.



«Страна, 20% территории которой оккупирована Россией, а восемь её граждан задержаны поддерживаемыми Россией силами в Южной Осетии, продолжает испытывать давление со стороны России, должна опасаться того, что похоже на попытку России нормализовать отношения с Грузией.



Я думаю, что важный вопрос: почему? Почему сейчас? Почему Путин сейчас идет на эти уступки и предложения Грузии? Какую цену за это придется заплатить Грузии, за прямые рейсы, за отмену визового режима, за потенциальное восстановление железнодорожной линии, которая соединит Грузию с Россией через Абхазию. Это очень важные вопросы, потому что мы знаем, что Путин ничего не дает даром», — заявила Келли Дегнан.





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