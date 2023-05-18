

Посол США: европейское будущее Грузии атакуют с использованием агрессивной пропаганды

18.05.2023 12:20





Евроатлантическое будущее Грузии атакуют с использованием агрессивной пропаганды. Об этом посол США в Тбилиси Келли Дэгнан заявила на международной конференции по безопасности, главной темой которой является российское вторжение в Украину.



«Мы видим, что евроатлантическое будущее Грузии подвергается атаке с использованием агрессивной пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы держать людей в состоянии страха. Страха, что Россия примет ответные меры, если Грузия продолжит стремиться к своему европейскому будущему.



Возможно, в обмен на политику умиротворения России мы видим восстановление прямого авиасообщения и отмену визового режима. Со стороны Кремля мы видим политику обаяния, чтобы начать нормализацию отношений с Грузией и попытаться дистанцировать ее от западных партнеров. История Грузии с Россией полна бесконечных обещаний и унижений. Этих воспоминаний, вероятно, достаточно, чтобы сплотить грузин против этой последней попытки Кремля вернуть Грузию в тень России», — заявила Келли Дэгнан.





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