

Молдова избавилась от зависимости от газа из России

18.05.2023 12:22





Молдова избавилась от зависимости от российского газа после того, как сократила потребление после начала полномасштабной войны в Украине.



Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Дорин Речан, сообщает "Европейская правда".



"Если в начале войны 100% энергии, которую потребляла Молдова, происходили из России, то сегодня Молдова больше не зависит от энергетических поставок из России", – сказал Речан на конференции по вопросам безопасности в Бухаресте.



"Молдова больше не потребляет природный газ из России, Республика Молдова интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", – добавил он.



По словам Речана, Румыния помогла стране справиться с энергетическими вызовами.



Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа. Поставки природного газа приводили к частым спорам между Молдовой и Россией.



Напомним, журналисты-расследователи недавно узнали о российской стратегии влияния на Молдову, которая предусматривала эксплуатацию зависимости страны от российского импорта, в частности газа, для достижения политических целей.



В декабре прошлого года Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.





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