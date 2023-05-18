

Посол США заявила о стремлении России отдалить Грузию от западных партнеров

18.05.2023 14:01





«Мы видим, что евроатлантическое будущее Грузии подвергается атаке с использованием агрессивной пропагандистской кампании, цель которой держать людей в состоянии страха. Страха, что Россия примет ответные меры, если Грузия продолжит стремиться к собственному европейскому будущему», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на международной конференции по безопасности, организованной Фондом Ронделя.



При этом она отметила, что восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима, вероятно является показателем смены прежней политики России в отношении Грузии.



«Со стороны Кремля мы видим политику привлечения для начала нормализации отношений с Грузией и попытки отдалить ее от западных партнеров», — сказала дипломат.



Посол также призывает Грузию к осторожности и задается вопросом, с какой целью и в обмен на что, Россия идет на уступки.



«Я думаю, что важный вопрос заключается в том, почему сейчас, почему Путин идет на эти уступки. Какую цену придется заплатить Грузии за восстановление прямого авиасообщения, безвизового режима или возможное восстановление железнодорожного сообщения, о котором вы [журналисты] упомянули? Это очень важные вопросы», — сказала посол, напомнив, что Путин бескорыстно никому ничего не дает.





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