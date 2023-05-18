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Члены делегации Венецианской комиссии проводят встречи в парламенте Грузии


18.05.2023   15:26


Члены делегации Венецианской комиссии проводят встречи в парламенте Грузии. В эти минуты представители комиссии встречаются с представителями парламентской оппозиции.

На встрече присутствуют: депутат от «Национального движения» Тина Бокучава, представитель «Лело» Анна Нацвлишвили, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, депутат от «Гирчи» Герман Сабо, член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили и Фридон Инджиа от «Европейских социалистов».

После встречи с оппозицией члены делегации Венецианской комиссии встретятся с представителями парламентского большинства.


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