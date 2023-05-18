

Власти решили ограничить поездки и аудиторию президента страны - ее не пускают в Брюссель

18.05.2023 17:08





Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашему стремлению получить статус кандидата - лучше, чтобы президент не имела широкой арены, делая такие наносящие вред заявления, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на заявление администрации президента, что «15 мая вступил в силу указ Путина о восстановлении прямого авиасообщения и 15 мая же правительство Грузии незамедлительно дало свое согласие, а по поводу визита президента в Брюссель до сих пор согласие не дало».



Кобахидзе назвал это заявление спекуляцией и заявил, что если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, оно имеет полное конституционное право не давать согласие на визит.



«Президент не должна спекулировать. Какая связь между односторонним восстановлением полетов Россией и визитом президента в другую страну? Это абсолютно непонятное сравнение. Это обычная спекуляция. Жаль, что лицо, находящееся на посту президента, спекулирует. Все это прискорбно. Что касается дачи согласия на визит, то это эксклюзивное право правительства Грузии. Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, правительство имеет полное право, предоставленное Конституцией, не давать согласия на визит президента.



Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Послушайте заявления президента в здании парламента Грузии, когда она выступала с докладом, и вы согласитесь, что эти заявления прямо противоречат желанию Грузии получить статус кандидата в декабре. Правительство до сих пор, возможно, еще не дало согласие, может дать позже - это прерогатива правительства, но для меня логично, если правительство опасается (опасается - условное слово) неверных заявлений президента. Мы слышали заявления президента, которые наносят ущерб получению статуса кандидата. Когда президент заявляет, что парламент лишь формально выполняет рекомендации, а в действительности шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Лучше, чтобы президент не имела широкой арены при таких дискредитирующих заявлениях, чтобы не навредить процессу получения статуса кандидата», - сказал Ираклий Кобахидзе.





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