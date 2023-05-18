

Азарашвили: В 2022 году значительно увеличилось количество сервисов, финансируемых в рамках всеобщего здравоохранения

18.05.2023 17:18





Наряду с объемом финансирования в 2022 году значительно увеличилось количество сервисов, финансируемых в рамках программы всеобщего здравоохранения, - заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в ходе выступления на пленарном заседании парламента.



По словам главы ведомства, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом бюджет программы всеобщего здравоохранения увеличился и составляет 880 млн лари.



«Снято возрастное ограничение на финансирование дефибрилляторов, также было снято возрастное ограничение на финансирование абляций. Кроме того, годовое финансирование лечения онкологических заболеваний увеличено до 25 000 лари на каждого пациента. Снята сооплата, и для всех категорий бенефициаров онкологические сервисы возмещаются полностью. В программу добавлен компонент лечения врожденных пороков сердца и задействован компонент реабилитации состояния, развившегося в результате нарушения кровообращения головного мозга, травмы головного и спинного мозга, годовой бюджет которого составляет 11 млн лари», - заявил Зураб Азарашвили.



По словам министра, для содействия дальнейшему развитию услуг реабилитации при поддержке и технической помощи международных партнеров впервые в Грузии была подготовлена и утверждена правительством «Стратегия развития реабилитационных услуг на 2023-2027 годы».





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