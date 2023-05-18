

Каладзе: Нет ничего плохого в безвизовом сообщении и полетах

18.05.2023 17:28





Власти Грузии не присоединяются к санкциям, мы неоднократно делали заявления об этом. Мы не примем такое решение, которое нанесет ущерб нашей стране, - заявил в беседе с журналистами мэр столицы Каха Каладзе.



Он сказал об указе президента России о восстановлении авиарейсов и отмене виз, и отметил, что «нет ничего плохого» в безвизовом сообщении и полетах.



«Вы знаете, что это ограничение было введено в одностороннем порядке. Я приветствую это решение. Нет ничего плохого в том, что возможно путешествовать без визы и летать. Вы знаете, что власти Грузии не присоединяются к санкциям, мы неоднократно делали заявления по этому поводу. Мы не примем такое решение, которое навредит нашей стране. Мы не присоединяемся к санкциям.



Прямые полеты только в Грузию? У вас нет информации, в какие страны летают самолеты из России? Аналогичные рейсы только в Грузии?!», - отметил Каладзе.





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