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Каладзе: Нет ничего плохого в безвизовом сообщении и полетах
18.05.2023 17:28
Власти Грузии не присоединяются к санкциям, мы неоднократно делали заявления об этом. Мы не примем такое решение, которое нанесет ущерб нашей стране, - заявил в беседе с журналистами мэр столицы Каха Каладзе.
Он сказал об указе президента России о восстановлении авиарейсов и отмене виз, и отметил, что «нет ничего плохого» в безвизовом сообщении и полетах.
«Вы знаете, что это ограничение было введено в одностороннем порядке. Я приветствую это решение. Нет ничего плохого в том, что возможно путешествовать без визы и летать. Вы знаете, что власти Грузии не присоединяются к санкциям, мы неоднократно делали заявления по этому поводу. Мы не примем такое решение, которое навредит нашей стране. Мы не присоединяемся к санкциям.
Прямые полеты только в Грузию? У вас нет информации, в какие страны летают самолеты из России? Аналогичные рейсы только в Грузии?!», - отметил Каладзе.
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