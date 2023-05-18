

Глава Минздрава: С 2013 года правительство Грузии назвало заботу о жизни и здоровье людей высшей ценностью

18.05.2023 17:33





С 2013 года правительство Грузии назвало высшей ценностью заботу о жизни и здоровье людей, что стало основой для беспрецедентной для страны реформы – создания программы всеобщего здравоохранения населения – об этом во время выступления в парламенте в формате «министерского часа» заявил Зураб Азарашвили.



По словам министра здравоохранения, этим решением власть заложила основу политики здравоохранения, ориентированной на здоровье и благополучие населения, создала фундамент универсальному пользованию правом на здоровье и для каждого гражданина механизм защиты от катастрофических расходов на медицинские услуги.



«В этом году, в 10-летие создания программы всеобщего здравоохранения, мы можем оценить то огромное достижение, которое выражается в спасенных жизнях, вылеченных людях, масштабе предоставленных им сервисов и финансирования. В частности, с начала действия программы по сей день 3 миллионам граждан профинансировано 11 млн медицинских случаев на 7 млрд лари. Соответственно, мы можем заявить, что в стране практически нет гражданина, которого прямо или косвенно не коснулось бы всеобщее здравоохранение», - сказал Зураб Азарашвили.



Министр отметил, что охват населения медицинскими сервисами быстро вырос – если в 2010 году в программу всеобщего здравоохранения было включено 30% населения, то в 2022 году этот показатель - более 94%. По его словам, в результате задействования программы всеобщего здравоохранения значительно сократились расходы из карманов населения и повысилась финансовая защищенность – если в 2012 г. показатель расходов из карманов населения составлял 73%, то в 2022 году он снижен до 40%.





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