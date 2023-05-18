

Кобахидзе: Наш принцип прост - ни одного «национала» ни в одном органе

18.05.2023 17:55





Наш принцип прост – ни одного «национала» ни в одном органе, – об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на пленарном заседании парламента.



Это заявление Кобахидзе члены парламентского большинства встретили аплодисментами.



«Говорилось о буллинге – если отложить все в сторону, были звуки, идущие прямо из конкретных помещений, и звуки, которые исходили, не были приятными. Когда речь идет о 3/2, 4/1 и т. д. [распределение членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями], для нас очень важен один принцип. Раньше мы могли идти на компромиссы, например, когда избрали Нино Ломджария. Наш принцип прост - ни одного «национала» ни в одном органе. Это наш простой принцип, и мы будем действовать по этому принципу и в будущем», - сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





