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Министр юстиции встречается с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса


18.05.2023   18:01


Представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса встречаются с министром юстиции Рати Брегадзе.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе министерства, встреча была запланирована по инициативе министерства, а главная тема - решение Страсбургского суда, принятое в связи с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

По их информации, на встрече присутствуют представители посольств Евросоюза, его государств-членов, США, Великобритании и Норвегии.

Для справки, согласно решению Страсбургского суда от 12 мая, Михаилу Саакашвили отказано в переводе в Варшаву, а также государству не было поручено перевести Саакашвили в другое лечебное учреждение внутри страны.


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