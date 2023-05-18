

Министр юстиции встречается с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса

18.05.2023 18:01





Представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса встречаются с министром юстиции Рати Брегадзе.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе министерства, встреча была запланирована по инициативе министерства, а главная тема - решение Страсбургского суда, принятое в связи с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



По их информации, на встрече присутствуют представители посольств Евросоюза, его государств-членов, США, Великобритании и Норвегии.



Для справки, согласно решению Страсбургского суда от 12 мая, Михаилу Саакашвили отказано в переводе в Варшаву, а также государству не было поручено перевести Саакашвили в другое лечебное учреждение внутри страны.





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