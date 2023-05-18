

Ян Бонд: «Правительство Грузии делает все, чтобы развернуть страну в противоположную от ЕС сторону»

18.05.2023 18:27





Экс-сотрудник британской дипломатической службы, исследователь Ян Бонд, считает, что правительство Грузии делает все, чтобы страна свернула с европейского пути.



На конференции по безопасности, организованной Фондом Ронделя, директор по внешней политике Европейского центра реформ Ян Бонд также заявил, что снятие Москвой ограничений на прямые рейсы является «взяткой» и частью российской стратегии в отношении Грузии.



По его мнению, Европейский Союз должен усилить давление на правительство Грузии.



«Я вижу в Грузии следующую проблему: правительство делает все, чтобы развернуть страну в противоположную [от ЕС] сторону. Меня возмущают некоторые заявления премьер-министра — он обвиняет Украину и Запад в попытке открыть второй фронт [в Грузии], тогда как на самом деле Россия открывает второй фронт в Грузии с помощью действующей власти.



Этот второй фронт представляет собой смесь дезинформации о намерениях Запада и взяток, таких как снятие ограничений на полеты. И все это [происходит] тогда, когда Россия продолжает бордеризацию и оккупацию пятой части территорий Грузии.



Я думаю, что Европейский Союз должен усилить давление на грузинские власти», — заявил Бонд.





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