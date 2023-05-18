

Посол США ответила на заявление Кобахидзе о невыдаче виз в США участникам ансамбля «Мартве»

18.05.2023 18:29





Руководство ансамбля «Мартве» сообщило, что группа не сможет отправиться в запланированный на июль тур по США, так как ансамблю не были своевременно выданы визы в Америку.



Ранее, 16 мая в интервью ОВГ председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе критикуя США за «жесткую визовую политику» в отношении граждан Грузии упомянул, что ансамблю «Мартве» не выдали визы в Америку.



По его словам, в 2021 году США одобрили только 37% заявок на получение визы от граждан Грузии. Он также отметил, что не редко отказы получают студенты из Грузии, которые поступили в вузы США.



«Вспомнился случай с «Мартве», когда в Грузии без виз остались 50 детей, что невероятно. Зачем наказывать 50 детей, не давая выехать в Америку, когда нет никакого риска, а туры согласованы. Это абсолютно необъяснимо и непонятно. Думаю, посольство должно интересоваться, почему все это происходит, за что наказывают наших граждан, за что такой дискриминационный подход?! Один из них — сын нашего коллеги, парламентария, а один — сын гражданина, которому отказали в визе. Это история произошла прошлым летом. Сыну этого гражданина визу не дали, он сын известного человека, несмотря на то, что он учился в американском университете. Я знаю это от него лично», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Однако Кобахидзе не сказал, о сыне какого депутата шла речь.



Кобахидзе не ответил прямо на вопрос «Netgazeti», был ли его сын среди участников ансамбля «Мартве», однако назвал такое решение «позорным» и добавив, что «это небольшой элемент либерального фашизма».



17 мая телекомпания «Имеди» подготовила сюжет о невыдаче виз США ансамблю «Мартве». Как сообщило руководство ансамбля, им предложили подать заявление на визу индивидуально [а не группой]. В руководстве «Мартве», отметили, что им непонятно, почему в этом году у ансамбля возникла проблема с визами, тогда как в предыдущие годы «Мартве» неоднократно гастролировал в США.



Посол США Келли Дегнан отреагировала на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что консульство не выдавало визы в США участникам ансамбля «Мартве». Дегнан заявила, что порой люди считают, что заслуживают особого отношения и им не обязательно проходить все процедуры, необходимые для получения визы.



«К сожалению, «Имеди» в очередной раз предпочла дать неверную информацию. На самом деле, каждый год мы принимаем в США тысячи грузин, в том числе в рамках программы культурного обмена. В прошлом месяце мы выдали визы 13 танцорам для гастролей в США. На прошлой неделе мы предоставили визу группе танцоров и певцов, которые выступят в Конгрессе США на праздновании Дня независимости Грузии.



Иногда люди думают, что заслуживают особого отношения, и не проходят все этапы. Информация доступна онлайн. Мы рекомендуем заявителям получить визу как можно скорее. Если они следуют нашему совету, они обычно получают визу», — сказала Келли Дегнан.





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