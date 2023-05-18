

Министр юстиции: Грузия заботится о своих гражданах независимо от их местонахождения

18.05.2023 19:49





Не связывайте вопрос полетов со статусом кандидата ЕС. Связь со статусом кандидата в члены ЕС имеют те 12 пунктов, которые определены и которые мы выполняем, - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией.



Как отмечает министр, в России проживают сотни тысяч грузин, и если им станет легче приезжать в Грузию, он не видит в этом ничего плохого.



«В России проживают сотни тысяч грузин. Если этим грузинам станет легче приезжать в Грузию, они сэкономят время и финансовые ресурсы, я действительно не вижу в этом ничего плохого. Мы заботимся о своих гражданах везде, и это принцип, что Грузия заботится о своих гражданах независимо от их местонахождения.



Гражданин России может приехать в Грузию другим путем? Они могут приехать на машине, могут приехать различными путями, и если гражданину Грузии станет проще проходить эту дорогу, сэкономит время и финансовые ресурсы, что вы в этом видите плохого?», - сказал министр.



По словам Рати Брегадзе, «Грузинская мечта» «очень верно» следует 12 пунктам Еврокомиссии.



«Есть 12 пунктов, определенных в связи со статусом кандидата, которым «Грузинская мечта» следует очень верно и до конца. Что касается оппозиции, то они максимально пытаются помешать государству, чтобы это не было выполнено», - заявил Рати Брегадзе.





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