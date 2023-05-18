

Посол Греции: От министра юстиции мы получили информацию в связи с Михеилом Саакашвили

18.05.2023 19:55





Наш главный интерес в том, что Грузия должна соблюдать правила, как и все остальные европейские страны, - об этом заявила в беседе с журналистами посол Греции в Грузии Мария Теодору после встречи с министром юстиции.



«У нас была встреча с министром юстиции, чтобы получить информацию о последних событиях после решения Страсбургского суда в связи с Михаилом Саакашвили. Как всегда, наша беседа была очень продуктивной и дружеской, и я думаю, что мы услышали много разъяснений касательно этой ситуации.



Мы не врачи, мы получаем информацию, как и все остальные - из медиа и т.д. Наш главный интерес в том, что Грузия должна соблюдать правила, как и все остальные европейские страны, уважать права всех граждан. Это наш главный интерес», - сказала Мария Теодору.



В связи с решением Страсбургского суда Теодору заявила, что «мы не юристы», и «министр юстиции сделал картину целиком достаточно ясной».





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