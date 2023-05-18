|
|
|
Посол Греции: От министра юстиции мы получили информацию в связи с Михеилом Саакашвили
18.05.2023 19:55
Наш главный интерес в том, что Грузия должна соблюдать правила, как и все остальные европейские страны, - об этом заявила в беседе с журналистами посол Греции в Грузии Мария Теодору после встречи с министром юстиции.
«У нас была встреча с министром юстиции, чтобы получить информацию о последних событиях после решения Страсбургского суда в связи с Михаилом Саакашвили. Как всегда, наша беседа была очень продуктивной и дружеской, и я думаю, что мы услышали много разъяснений касательно этой ситуации.
Мы не врачи, мы получаем информацию, как и все остальные - из медиа и т.д. Наш главный интерес в том, что Грузия должна соблюдать правила, как и все остальные европейские страны, уважать права всех граждан. Это наш главный интерес», - сказала Мария Теодору.
В связи с решением Страсбургского суда Теодору заявила, что «мы не юристы», и «министр юстиции сделал картину целиком достаточно ясной».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна