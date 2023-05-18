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Глава Минздрава: Правительство ведет переговоры с рядом стран ЕС о временном трудоустройстве граждан Грузии


18.05.2023   20:23


По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, правительство ведет переговоры с рядом стран ЕС о временном легальном трудоустройстве граждан Грузии.

Об этом он заявил сегодня, 18 мая, во время слушаний в парламенте.

«Ведутся переговоры с другими странами-членами ЕС: Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Австрией, Ирландией, Словенией, Кипром и Венгрией с целью выявления возможностей временного легального трудоустройства и циркулярной трудовой миграции», — сказал Зураб Азарашвили.

Кроме того, по словам Азарашвили, с 2022 года в рамках временного легального трудоустройства за границей в Германии и Израиле трудоустроено около 1500 граждан Грузии.


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