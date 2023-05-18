

Глава Минздрава: Правительство ведет переговоры с рядом стран ЕС о временном трудоустройстве граждан Грузии

18.05.2023 20:23





По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, правительство ведет переговоры с рядом стран ЕС о временном легальном трудоустройстве граждан Грузии.



Об этом он заявил сегодня, 18 мая, во время слушаний в парламенте.



«Ведутся переговоры с другими странами-членами ЕС: Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Австрией, Ирландией, Словенией, Кипром и Венгрией с целью выявления возможностей временного легального трудоустройства и циркулярной трудовой миграции», — сказал Зураб Азарашвили.



Кроме того, по словам Азарашвили, с 2022 года в рамках временного легального трудоустройства за границей в Германии и Израиле трудоустроено около 1500 граждан Грузии.





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