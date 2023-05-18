

Посол Венгрии: Мы получили гарантии, что Грузия позаботится обо всех своих заключенных, в том числе и о Саакашвили

18.05.2023 21:10





Случай Михаила Саакашвили также и политический, - заявила в беседе с журналистами посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико после встречи послов с министром юстиции.



«Это был очень интересный и результативный разговор, очень открытый и искренний. После всех решений судов Грузии и после решения Страсбургского суда.



Мы не юристы и не врачи, и знаем, что этот случай и политический. Мы не можем комментировать политику, решение о политике принимаете вы и грузинский народ. В чем мы хотим убедиться, так это то, чтобы получить гарантии, что Грузия заботится обо всех своих заключенных, независимо от того, был ли заключенный ранее политиком или кем-то другим, с ним нужно обращаться справедливо.



А на пути к членству в ЕС должно существовать верховенство закона, должно быть справедливым, должно быть одинаковым для всех, и мы получили гарантии, что Грузия позаботится обо всех своих заключенных, в том числе и о господине Саакашвили», — сказала Шико.



Что касается объявленного странами ЕС демарша в связи с лечением Саакашвили, Шико заявила, что «не все его подписали».



«Должна сказать, что не все подписали демарш, это, безусловно, было мнение. Но скажу, что эти демарши связаны с беспокойством и разъяснениями. Думаю, сегодняшняя встреча помогла нам получить разъяснения по тем вопросам, которые есть. Также следует учитывать Страсбург и грузинский суд», - сказала посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





