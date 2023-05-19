

Нацвлишвили: У Кобахидзе две Конституции: одна, которая была написана комиссией, а другая какая-то своя

19.05.2023 10:35





По заявлению депутата от «Лело» Анны Нацвлишвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе думает, что выступление президента Грузии в Европарламенте нанесет ущерб не стране, а наоборот, его партии, поскольку «Грузинская мечта» не стоит на пути Евросоюза.



Об этом она заявила в программе «Политическое пространство» на канале «Палитраньюс», оценивая заявление Ираклия Кобахидзе касательно визита президента в Европарламент, согласно которому, они «опасаются, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашему стремлению получить статус кандидата в ЕС».



Как отмечает Нацвлишвили, выступление президента в Европарламенте не может повредить европейской перспективе Грузии.



По ее словам, «Грузинская мечта» не хочет, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата, и именно в этом контексте не хочет визита президента в Европарламент.



«Заявление Кобахидзе очень тяжелое, это препятствование конституционным полномочиям и обязанностям президента. У Кобахидзе, как видно, две конституции. Одна, которая была написана комиссией, а другая, какая-то своя конституция. Статья 78 Конституции обязывает всех, включая президента, предпринимать все шаги для содействия евроинтеграции. В этом разрезе крайне важно выступление президента в Европарламенте. Насколько я помню, Михаил Саакашвили однажды выступал в Европарламенте, но при этой власти такого не было. Для Европарламента и, соответственно, для Евросоюза в этом резоне очень важно включить Грузию в повестку дня. Невозможно, чтобы это выступление и вообще событие такого масштаба нанесло ущерб европейской перспективе Грузии. Совсем наоборот. Он [Ираклий Кобахидзе] считает, что это нанесет ущерб его партии. Это нанесет ущерб его партии, потому что эта партия не стоит на пути Евросоюза. Эти люди не хотят, чтобы страна получила статус. Они уже получили статус от Путина, что «я с вами, ребята», и а противовес этому вообще не в их интересах предоставление стране статуса», - сказала Нацвлишвили.





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