

Гарибашвили поздравил выпускников школ с последним звонком

19.05.2023 10:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет выпускников школ с последним звонком.



«Я уверен, что каждый из вас найдет достойное место в обществе, что ваша учеба и работа будут так же полезны для нашей страны, как и для вашего личного продвижения.



Хочу, чтобы вы знали, что наше правительство делает все, чтобы создать вам, главным творцам завтрашней Грузии, все условия для образования, самореализации и достойной жизни.



Вы — особое поколение, и я верю, что вы создадите особое будущее!», — заявил Ираклий Гарибашвили.





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