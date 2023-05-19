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Гарибашвили поздравил выпускников школ с последним звонком


19.05.2023   10:41


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет выпускников школ с последним звонком.

«Я уверен, что каждый из вас найдет достойное место в обществе, что ваша учеба и работа будут так же полезны для нашей страны, как и для вашего личного продвижения.

Хочу, чтобы вы знали, что наше правительство делает все, чтобы создать вам, главным творцам завтрашней Грузии, все условия для образования, самореализации и достойной жизни.

Вы — особое поколение, и я верю, что вы создадите особое будущее!», — заявил Ираклий Гарибашвили.


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