|
|
|
Гарибашвили поздравил выпускников школ с последним звонком
19.05.2023 10:41
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет выпускников школ с последним звонком.
«Я уверен, что каждый из вас найдет достойное место в обществе, что ваша учеба и работа будут так же полезны для нашей страны, как и для вашего личного продвижения.
Хочу, чтобы вы знали, что наше правительство делает все, чтобы создать вам, главным творцам завтрашней Грузии, все условия для образования, самореализации и достойной жизни.
Вы — особое поколение, и я верю, что вы создадите особое будущее!», — заявил Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна