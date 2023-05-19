

Келли Дегнан: Думаю, беспокойство грузинского народа по поводу возобновления авиасообщения с Россией справедливо

19.05.2023 12:02





От решения о восстановлении прямого авиасообщения во многом выиграют не граждане Грузии, а граждане России, возможно, миллион граждан, желающих приехать в Грузию, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее же словам, понятно, почему грузинский народ волнуется, почему он хочет знать, какую цену придется заплатить Грузии, если Россия предпримет дальнейшие шаги по нормализации отношений с Грузией.



«От решения о восстановлении прямого авиасообщения во многом выиграют не граждане Грузии, а граждане России, возможно, миллион граждан, желающих приехать в Грузию. Поэтому понятно, почему люди обеспокоены, почему они хотят знать, какую цену придется заплатить Грузии, если Россия предпримет дальнейшие шаги по нормализации отношений с Грузией, в то время как Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии, продолжает задерживать граждан Грузии в Южной Осетии, продолжает оказывать давление на эту страну и продолжает атаковать и бомбить Украину. Так что, думаю, беспокойство грузинского народа справедливо», - отметила посол.





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