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Келли Дегнан: Думаю, беспокойство грузинского народа по поводу возобновления авиасообщения с Россией справедливо
19.05.2023 12:02
От решения о восстановлении прямого авиасообщения во многом выиграют не граждане Грузии, а граждане России, возможно, миллион граждан, желающих приехать в Грузию, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее же словам, понятно, почему грузинский народ волнуется, почему он хочет знать, какую цену придется заплатить Грузии, если Россия предпримет дальнейшие шаги по нормализации отношений с Грузией.
«От решения о восстановлении прямого авиасообщения во многом выиграют не граждане Грузии, а граждане России, возможно, миллион граждан, желающих приехать в Грузию. Поэтому понятно, почему люди обеспокоены, почему они хотят знать, какую цену придется заплатить Грузии, если Россия предпримет дальнейшие шаги по нормализации отношений с Грузией, в то время как Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии, продолжает задерживать граждан Грузии в Южной Осетии, продолжает оказывать давление на эту страну и продолжает атаковать и бомбить Украину. Так что, думаю, беспокойство грузинского народа справедливо», - отметила посол.
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