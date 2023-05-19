

Государство выделило семь гектаров территории в Тбилиси для строительства квартир для беженцев - премьер

19.05.2023 12:05





«Мы начали масштабный проект по строительству квартир для беженцев. Государство выделило семь гектаров территории в Тбилиси, а на работы будет потрачено 245 миллионов лари. Будет построено 11 домов, в которых квартиры получат 2400 семей. Работы будут завершены примерно через два года, может быть, даже раньше», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам премьер-министра, планируется начать строительство квартир для беженцев в Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми. По его словам, в общей сложности почти 7 тысяч семей получат полностью отремонтированные квартиры в новостройках.



«С 2012 по 2022 годы квартиры получили почти 30 тысяч семей беженцев, то есть около 100 тысяч человек, что очень масштабно и беспрецедентно. До этого было передано очень небольшое количество квартир. Это наша ответственная позиция, максимально заботиться о наших беженцах, создавать им достойные условия для жизни. В этом году 1000 семей уже получили жилые площади и узаконили их. Так что, думаю, мы движемся в этом направлении быстрыми темпами, но нашей главной мечтой, главной целью должно стать наше возвращение в Абхазию и Цхинвали», — заявил Гарибашвили.







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