

Гарибашвили: Правительство удовлетворит просьбу президента Саломе Зурабишвили о визите в Брюссель

19.05.2023 12:36





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, правительство удовлетворит просьбу президента Саломе Зурабишвили о визите в Брюссель. При этом недавнее заявление администрации главы государства он назвал «несерьезным и не заслуживающим такого внимания».



«Очень неловко говорить на эти темы, это технические вопросы, которые решают администрации между собой. Выносить это на публику я считаю несерьезным, неуместным и вообще, я думаю, не заслуживает такого большого внимания. Конечно, заявка г-жи Саломе будет удовлетворена. Она внесла ее, заявив, что должна выступить в Европарламенте. Они ждали ее до того, но она не отправилась, обвинив в этом нас. Но мы обнародовали информацию, что давали свое согласие. Думаю, это попытка перенести внимание», — сказал Гарибашвили.



Напомним, 31 марта во время своего ежегодного выступления с трибуны парламента Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что 18 апреля намерена предстать перед Европарламентом. Позже, однако, стало известно, что визит отложен. Изначально причины переноса в администрации главы государства не назвали, но затем заявили: Зурабишвили была вынуждена отменить поездку из-за действий правительства, искусственно затягивавшего процесс согласования (утверждения) визита.





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