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Вашадзе: Рабы России никогда не победят в Грузии
19.05.2023 12:39
Нет другого пути, кроме жесткого протеста, единства и борьбы, и за этой борьбой последует великая победа, потому что рабы России никогда не победят в Грузии, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на Площади Республики, где в знак протеста против прямого авиасоощения между Россией и Грузией собрались горожане и оппозиционные политики.
По его словам, адресатами этого протеста являются, прежде всего, Путин и Иванишвили, которые хотят, чтобы Грузия находилась в тени России, хотя Грузия — свободолюбивая нация и никогда не будет рабом.
«Как напуганы Путин и Иванишвили, что они даже соврали о времени отправления и прибытия этого рейса. У всех нас должен быть протест, потому что это послание «Грузинской мечты» всему миру о том, что они изменили свой внешнеполитический курс. Они уже открыто и прямо идут в Россию, а мы, все общество, идем в Европу. Полет подсанкционных авиакомпаний в Грузии означает нашу изоляцию, потому что это автоматически наложит санкции на наши аэропорты", - сказал Вашадзе.
Напомним, что сегодня в Тбилисский международный аэропорт прибывает первый авиарейс из Москвы после того, как президент России снял запрет на выполнение прямых авиарейсов в Грузию для российских авиакомпаний. Рейс выполняет авиакомпания "Азимут".
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