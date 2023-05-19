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Карасин заявил, что прямое авиасообщение способствует нормализации отношений России и Грузии
19.05.2023 12:57
Член Совета Федерации России Григорий Карасин, являющийся председателем комитета верхней палаты парламента по международным делам, во время своего выступления на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», заявил о положительных моментах при возобновлении авиасообщения с Грузией.
Но в самой Грузии задействованы и другие силы. Оппозиция считает это одним из поводов устраивать уличные безобразия, это их выбор.
Григорий Карасин, сенатор.
В частности, парламентарий добавил, что возобновление авиасообщения между двумя государствами будет способствовать нормализации отношений Тбилиси и Москвы. Говоря о следующих шагах, которые позволят улучшить взаимодействие стран, Григорий Карасин заявил, что сперва меры должны успеть «поработать».
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