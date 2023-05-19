

Гарибашвили: Все наши шаги направлены на достижение великой идеи объединения страны

19.05.2023 13:03





«Все наши шаги направлены на достижение великой идеи объединения страны, то, что мы делаем, делаем в интересах нашего народа», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Гарибашвили, все шаги власти приближают страну к общей, большой, общенациональной цели — объединению страны.



«Хочу еще раз напомнить нашему обществу, какими двойными стандартами руководствуется и действует полностью обанкротившаяся оппозиция. Вы упомянули госпожу Хоштария. Хочу напомнить нашему обществу, что высказывания госпожи Хоштария до 2012 года хорошо известны, если я не ошибаюсь, существуют видеокадры её интервью, где она лично лоббировала полеты, пыталась оправдать безвизовый режим, говорила о необходимость развития торговых отношений с Россией и т.д.



Скажу больше, вы помните тех же людей и их лидера Саакашвили, лично встречавших российских туристов на границе. Эти люди сегодня так беззастенчиво обманывают и оскорбляют наше общество. То есть, они говорят, что люди должны верить всему, что они говорят. Это оскорбительное отношение. То, что для них было допустимо, сегодня оказывается неприемлемым, где логика. После нашей войны, августовской войны, где погибли наши героические солдаты, мы получили 10 тысяч новых беженцев внутри нашей страны, через несколько месяцев после этой войны, вы помните, перед этим Саакашвили заставил подписать членов своей команды капитулянтскую резолюцию. Они не агитировали ни за санкции, ни за какие ограничения, вообще ни за что, а после этого передали стратегические энергетические объекты российским госкомпаниям. Потом в одностороннем порядке отменили визовый режим и открыли рейсы после войны.



Сегодня нам говорят, что из-за того, что в Украине идет война, мы должны все остановить, ухудшить положение нашего народа, мы не должны думать об экономике, торговле, но самое главное, что все наши шаги направлены на достижение великой идеи объединения нашей страны, все эти шаги приближают нас к нашей общей, великой, национальной цели, которая заключается в объединении нашей страны. Это наша безальтернативная, правильная, прагматичная и национальная политика, что самое главное. То, что мы делаем, делаем в интересах нашего народа», — сказал Гарибашвили.







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