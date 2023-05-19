

Гарибашвили: Грузия не обязана подчиняться политике ЕС, поскольку не является членом Евросоюза

19.05.2023 13:20





По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия не обязана подчиняться политике ЕС, поскольку не является государством-членом Евросоюза. Об этом он заявил сегодня, 19 мая.



Гарибашвили также отметил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз займет годы:



«Мы не являемся страной-членом Европейского Союза. Чтобы подчиняться государствам-членам ЕС и политике ЕС, мы должны быть государством-членом Европейского Союза. Сегодня мы не являемся страной-членом Европейского Союза. И на это уйдут годы», — указал премьер-министр отвечая на вопрос о том, создает ли возобновление прямого авиасообщения с Россией угрозу европейскому будущему Грузии.



Премьер-министр пояснил, что европейскому будущему Грузии ничего не угрожает, поскольку правительство разъясняет своим западным партнерам важность торговых и транспортных связей с Россией. Кроме того, по его словам, в Грузию не полетит ни один самолет находящийся под санкциями.



«Опасности ни для чего нет. Я скажу вам, что мы все делаем правильно. Мы делаем все правильные шаги. Объясняем нашим европейским друзьям. Я лично провел беседу и объяснил нашу аргументацию и мотивацию», — сказал он.



Также журналисты спросили премьер-министра, почему Грузия возобновила полеты, когда российским самолетам запрещены полеты в страны ЕС. Отвечая на этот вопрос Гарибашвили упомянул предыдущую власть и посоветовал журналистам адресовать этот вопрос лидерам «Национального движения» и партии «Дроа» Элене Хоштария.



Затем Гарибашвили раскритиковал политику западных партнеров, отметив, что после войны 2008 года они не пересмотрели свою политику в отношении России и не внесли изменений:



«Западные страны, когда гибли наши грузинские пацаны и мы проливали кровь не только в Грузии, но и в миссиях НАТО, в Афганистане, в Ираке, везде мы были достойно представлены. Мы пролили кровь, мы пожертвовали нашими жизнями. Что мы получили взамен?! Мы получили то, что после августовской войны никто не пересмотрел политику в отношении России. Никаких изменений в политике в отношении России они не внесли», — сказал Гарибашвили.





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