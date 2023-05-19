

Глава МИД Дании: Сближение Грузии с Евросоюзом отвечает интересам самого ЕС

19.05.2023 13:57





«С точки зрения развития Грузия находится гораздо впереди, чем Украина до войны. У них много вызовов, но ведется работа по их искоренению», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в своем выступлении перед студентами Копенгагенского университета после визита в Грузию.



По его словам, Евросоюз должен поддержать европейский выбор Грузии, а также Украины и Молдовы.



«Если мы не поможем этим странам достичь их цели, вмешаются другие — внутренние или внешние силы, более близкие к влиянию России», — заявил Расмуссен.



16 мая была опубликована новая стратегия Дании в сфере внешней политики и политики безопасности, представленная Ларсом Лёкке Расмуссеном в Копенгагенском университете. В документе Грузия несколько раз упоминается в контексте вступления в Евросоюз.



«Одной из главных задач Европы является укрепление отношений со странами «Восточного соседства» и поддержка их стремления вступить в ЕС, на фоне того, что Россия, чтобы сохранить свое влияние, регулярно пытается дестабилизировать Западные Балканы, Грузию и Молдову», — говорится в новой стратегии внешней политике и политике безопасности Дании.



Согласно стратегическому документу, необходима политическая и экономическая модернизация этих стран, которая в целом будет способствовать их формированию как европейского общества, выполнению Копенгагенских критериев и достижению конечной цели вступления в Евросоюз.







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