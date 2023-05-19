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Президент Грузии: Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады
19.05.2023 14:01
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на первый за четыре года рейс Москва-Тбилиси. Самолет российской авиакомпании «Азимут» днем 19 мая совершил посадку в Тбилисском международном аэропорту.
Президент коротко прокомментировала возобновление прямого авиасообщения с РФ в своем Twitter:
«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады. Нет авиасообщению с Россией!».
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